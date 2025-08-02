Ученые выяснили, какие мужчины чаще сталкиваются с депрессией

Месяц рождения может влиять на риск возникновения депрессии во взрослом возрасте. К такому выводу пришли канадские учёные из Политехнического университета Квантлена, изучив связь между сезоном рождения и психическим здоровьем.

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В исследовании приняли участие 303 человека (106 мужчин и 197 женщин) в возрасте около 26 лет. Добровольцы заполнили опросники для выявления депрессии и тревожности.

Результаты показали, что 84% респондентов испытывали симптомы депрессии, а 66% — тревожности. Проанализировав цифры, авторы пришли к выводу, что не существует чётких сезонных тенденций, связанных с тревожностью, однако сезонное влияние на риск депрессии существует. Они обнаружили, что у мужчин, родившихся летом, депрессивные расстройства встречались чаще, чем у тех, кто родился в другие сезоны.

Эксперты напоминают, что депрессия — серьёзное заболевание, связанное с риском самоубийств, зависимостями и хроническими болезнями.