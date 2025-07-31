Ученые создали систему для оценки кровопотери

Учёные Сибирского государственного медицинского университета разработали автоматизированную систему для быстрого определения степени кровопотери у пациентов. Разработка предназначена для использования в машинах скорой помощи и реанимационных отделениях.

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Новая система анализирует ключевые показатели состояния пациента: артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и другие параметры. Для обработки данных применяется нейронная сеть, обученная на более чем 21 840 записях физиологических показателей.

Особенность разработки — высокая точность диагностики, достигающая 99%. Это значительно снижает зависимость от субъективной оценки медиков, особенно в экстренных ситуациях при ДТП, катастрофах и стихийных бедствиях.

Система создана на базе модифицированного симулятора физиологии человека. В настоящее время её тестируют в клиниках университета с использованием данных реальных пациентов. По словам разработчиков, аналогов такой технологии в мировой практике пока не существует.