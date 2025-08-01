ИИ из Китая повысил точность диагностики рака щитовидной железы

Китайские ученые из Хэфэйского института физических наук Академии наук КНР представили модель искусственного интеллекта (ИИ), которая значительно повышает точность диагностики узлов щитовидной железы с высоким риском злокачественности. Разработка направлена на оценку узлов категории TI-RADS 4, которые традиционно вызывают трудности при интерпретации.

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Рак щитовидной железы входит в число наиболее быстро распространяющихся онкологических заболеваний, особенно в Китае. Основным методом первичного обследования является УЗИ, однако результаты во многом зависят от опыта врача, что может привести как к ошибочной постановке диагноза, так и к пропущенным случаям заболевания.

Чтобы сократить количество ошибок, исследователи создали нейросеть, которая использует одновременно два типа данных — стандартное изображение ультразвукового исследования в B-режиме и эластографию. Такое сочетание позволило добиться высокой точности: показатель AUC составил 0,937 на тестовом наборе данных и 0,927 при внешней проверке.

Модель показала результаты выше, чем у врачей-радиологов, работающих без поддержки ИИ. При этом, если модель использовалась как вспомогательный инструмент, точность диагноза повышалась у специалистов с любым уровнем опыта. Визуальные тепловые карты, которые формировала система, совпадали с зонами интереса самих врачей.