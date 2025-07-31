В России разработали новый экспресс-тест для выявления малярии

В России зарегистрирован первый экспресс -тест для выявления малярии, который способен установить все четыре вида возбудителя заболевания. Разработан тест специалистами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

© Российская Газета

Тест обладает высокой точностью, при этом на анализ уходит всего 25 минут. Экспресс-диагностика позволяет быстро выявлять больных на ранних стадиях заболевания. Это особенно важно для своевременного начала лечения.

Кроме того, разработку можно использовать для лабораторной диагностики природных носителей Plasmodium spp. - малярийных комаров. Такая работа проводится на эндемичных территориях для контроля за распространением заболевания в регионах, где малярия представляет серьезную угрозу.

В Роспотребнадзоре подчеркивают: Россия - страна, свободная от малярии. Но мы живем с постоянным риском завоза инфекции - такие случаи регистрируются ежегодно.

Наличие современных и быстрых тест-систем позволит не только быстро поставить точный диагноз и начать лечить больного, но и поможет проведению необходимых профилактических мероприятий ( в частности, изолировать больного), чтобы предотвратить возникновение вспышки инфекции.