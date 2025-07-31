В России разработали новый экспресс-тест для выявления малярии

Российские ученые разработали новый экспресс-тест для выявления малярии
В России зарегистрирован первый экспресс -тест для выявления малярии, который способен установить все четыре вида возбудителя заболевания. Разработан тест специалистами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Тест обладает высокой точностью, при этом на анализ уходит всего 25 минут. Экспресс-диагностика позволяет быстро выявлять больных на ранних стадиях заболевания. Это особенно важно для своевременного начала лечения.
Кроме того, разработку можно использовать для лабораторной диагностики природных носителей Plasmodium spp. - малярийных комаров. Такая работа проводится на эндемичных территориях для контроля за распространением заболевания в регионах, где малярия представляет серьезную угрозу.
В Роспотребнадзоре подчеркивают: Россия - страна, свободная от малярии. Но мы живем с постоянным риском завоза инфекции - такие случаи регистрируются ежегодно.
Наличие современных и быстрых тест-систем позволит не только быстро поставить точный диагноз и начать лечить больного, но и поможет проведению необходимых профилактических мероприятий ( в частности, изолировать больного), чтобы предотвратить возникновение вспышки инфекции.