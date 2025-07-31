Найден вирус, который учит организм бороться с опухолями

Научный мир стоит на пороге революционного открытия - безвредный растительный вирус Cowpea Mosaic Virus (CPMV), поражающий только черноглазую фасоль, продемонстрировал удивительную способность активировать противоопухолевый иммунитет. Исследования показывают, что при введении в опухоль этот патоген вызывает мощную и длительную иммунную реакцию, заставляя организм атаковать не только сам вирус, но и злокачественные клетки.

Крошечный вирус Cowpea Mosaic Virus (CPMV), который обычно заражает только черноглазую фасоль, может совершить революцию в лечении рака. Учёные обнаружили, что этот безвредный для человека патоген вызывает настолько мощный иммунный ответ, что организм начинает атаковать не только вирус, но и злокачественные клетки — причём эффект сохраняется даже после его уничтожения.

«Это как тренировка для иммунитета: после встречи с вирусом он становится сильнее и продолжает охотиться на опухоль», — объясняют исследователи.

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