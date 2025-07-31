Российский ИИ превзошел аналог от Microsoft в точности диагностики болезней

Российская нейросеть превзошла аналог от Microsoft в точности диагностики болезней
Медицинский AI-помощник, который разработали специалисты Института AIRI на основе нейросетевой модели GigaChat, во время испытания показал 93% точности в обнаружении болезней. Ранее аналог от компании Microsoft в аналогичном эксперименте показал 85% точности. Об этом рассказали разработчики российского продукта рассказали создатели отечественного продукта.
Программе необходимо было выявить патологии на примерах реальных кейсов из авторитетного меджурнала New England Journal of Medicine.
Российская разработка действовала вслепую. Сначала ей давали первичную информацию о пациенте — пол, возраст и симптомы. На втором этапе ИИ шаг за шагом делал запросы результатов анализов, визуализацию и консультации, чтобы в конечном счете поставить свой диагноз. В среднем для этого модели было достаточно трех действий: собрать данные от пациента, получить комментарий или вопрос медика и ответ больного.
Все разбираемые случаи распределили по трем типам сложности. Российская нейросеть успешно обнаружила такие редкие заболевания, как болезнь Уиппла, ацерулоплазминемия и метгемоглобинемия.
«Сегодня мультиагентные системы могут уверенно разыскивать редкие, маскирующиеся патологии за пределами типовых алгоритмов приемного отделения. AI-помощник показал, что способен вовремя перестроить гипотезу, отбросив наиболее вероятную, но ложную дорогу, и делал это быстрее, чем ожидал эксперт-наблюдатель с 15-летним стажем в медицине», — рассказал «Известиям» гендиректор Института AIRI Иван Оселедец.
В настоящее время AI-помощник проходит испытания. Он помог уже более 160 тыс. раз.
Ранее сообщалось, что ученые нашли вирус, который учит организм борьбе с опухолями.