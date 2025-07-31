Российский ИИ превзошел аналог от Microsoft в точности диагностики болезней

Медицинский AI-помощник, который разработали специалисты Института AIRI на основе нейросетевой модели GigaChat, во время испытания показал 93% точности в обнаружении болезней. Ранее аналог от компании Microsoft в аналогичном эксперименте показал 85% точности. Об этом рассказали разработчики российского продукта рассказали создатели отечественного продукта.

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Программе необходимо было выявить патологии на примерах реальных кейсов из авторитетного меджурнала New England Journal of Medicine.

Российская разработка действовала вслепую. Сначала ей давали первичную информацию о пациенте — пол, возраст и симптомы. На втором этапе ИИ шаг за шагом делал запросы результатов анализов, визуализацию и консультации, чтобы в конечном счете поставить свой диагноз. В среднем для этого модели было достаточно трех действий: собрать данные от пациента, получить комментарий или вопрос медика и ответ больного.

Все разбираемые случаи распределили по трем типам сложности. Российская нейросеть успешно обнаружила такие редкие заболевания, как болезнь Уиппла, ацерулоплазминемия и метгемоглобинемия.

«Сегодня мультиагентные системы могут уверенно разыскивать редкие, маскирующиеся патологии за пределами типовых алгоритмов приемного отделения. AI-помощник показал, что способен вовремя перестроить гипотезу, отбросив наиболее вероятную, но ложную дорогу, и делал это быстрее, чем ожидал эксперт-наблюдатель с 15-летним стажем в медицине», — рассказал «Известиям» гендиректор Института AIRI Иван Оселедец.

В настоящее время AI-помощник проходит испытания. Он помог уже более 160 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что ученые нашли вирус, который учит организм борьбе с опухолями.