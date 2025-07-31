Эксперт объяснил, чем опасно удаление хромосомы у клеток с синдромом Дауна

Удаление лишней хромосомы у клеток с синдромом Дауна, которое впервые удалось японским ученым, создает риски для других хромосом при ее его массовом применении. Таким мнением с ТАСС Анастасия Сивакова, старший генетик резидента Сколково ООО "Национальный центр генетических исследований" (MyGenetics).

В конце июля стало известно, что ученые из Японии впервые успешно удалили лишнюю 21-ю хромосому у клеток с синдромом Дауна, используя усовершенствованный метод CRISPR-Cas9. Благодаря множественным разрывам ДНК и прицельному выбору аллелей им удалось удалить одну из трех копий хромосомы 21 в стволовых клетках и фибробластах человека с эффективностью до 14%.

"Технология пока находится на стадии лабораторных исследований и требует дальнейших испытаний, прежде чем ее можно будет применять в клинике. Важно также помнить, что массовое использование метода осложняется высоким риском повреждения других хромосом, что может привести к серьезным негативным последствиям", - сказала собеседница агентства.

Синдром Дауна - это генетическое заболевание, вызванное наличием дополнительной 21-й хромосомы. По статистике Всемирной организации здравоохранения, синдром Дауна встречается примерно у одного из 650-700 новорожденных, причем частота заболевания одинакова среди мальчиков и девочек. Основным фактором риска является возраст матери: с увеличением возраста женщины растет вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна.

Сивакова пояснила, что сейчас женщинам рекомендуется генетическое консультирование при планировании беременности, особенно если есть семейная история заболеваний.