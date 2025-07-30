Развеян популярный миф о сексе

Американские ученые выяснили, что уровень окситоцина у партнеров возрастает синхронно после сексуального контакта. Однако оргазм сам по себе не приводит к всплеску «гормона любви». Результаты работы опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Окситоцин, также известный как «гормон любви», вырабатывается в гипоталамусе и участвует в формировании доверия, эмоциональной связи и репродуктивного поведения. Его уровень повышается при объятиях, проявлениях нежности и сексуальной удовлетворенности.

Хотя и ранее было известно, что гормон растет после оргазма, большинство исследований проводились в лабораторных условиях и не отражали реальную динамику в домашней обстановке. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели эксперимент с участием 49 пар в моногамных отношениях длительностью не менее трех месяцев.

Возраст испытуемых варьировался от 18 лет до 31 года. Все участники были физически и психически здоровыми и не принимали гормональные препараты (за исключением контрацептивов у женщин). До начала, сразу после, через 20 и 40 минут после сексуального взаимодействия участников проинструктировали собрать образцы слюны для лабораторного анализа.

Анализ показал, что у женщин пик окситоцина наблюдался до начала и через 40 минут после секса, а у мужчин — нарастал и достигал максимума к сороковой минуте. При этом у партнеров регистрировалось синхронное повышение гормона — особенно через 20 и 40 минут после контакта.

Также выяснилось, что повышенный уровень окситоцина до секса немного увеличивал вероятность оргазма у женщин, но не у мужчин. При этом ученые не обнаружили прямой связи между оргазмом самим по себе и последующим гормональным всплеском — вопреки распространенным представлениям. Такие результаты ставят под сомнение прежние выводы о роли «гормона любви».