Ученые испытали на свиньях несколько вакцин от вируса Нипах

Группа исследователей из Великобритании, Австралии и Бангладеш под руководством учёных из британского Института Пирбрайта протестировала на свиньях три экспериментальные вакцины от одной из опаснейших болезней этих животных, зоонозного вируса Нипах. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале npj Vaccines.

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Одна из новинок создана на основе адъювантного растворимого белка, другая – адъювантного стабилизированного перед слиянием, третья – аденовирусного NiV G (ChAdOx1 NiV G). Вакцинация проводилась в Бангладеш среди поголовья в эндемичных по этой болезни регионах. Несмотря на различие в силе имунного ответа, каждый из препаратов показал хорошие результаты, продемонстрировав у животных стойкий иммунитет.

Первая из вакцин показала наиболее сильную реакцию нейтрализующих антител, вторая индуцировала антитела, наиболее способные нейтрализовать слияние клеток, а последняя вызвала реакцию CD8+ Т-клеток. Аденовирусная вакцина используется для выделения гликопротеина NiV. Этот белок важен для способности вируса проникать в клетки и заражать их. Эта вакцина создана с целью научить иммунную систему распознавать настоящий патоген и бороться с ним при его попадании в организм. Последующие испытания продемонстрировали долговечность иммунных реакций и в целом сопоставимые иммунные реакции у животных.

Также учёные поделились другими подробностями исследования.

Справка ROSNG

Вирус Нипах — вид вирусов, вызывающий тяжёлую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания. Природным носителем обоих вирусов являются плодоядные представители семейства крылановых (Pteropodidae). Также он опасен для людей. Впервые возбудитель был выявлен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов, проживающих в окрестностях одноимённой реки Нипах в Малайзии, от которой и получил название. С того момента произошло ещё 12 вспышек болезни, все из которых выявлены в Южной Азии. Вакцины от вируса Нипах на сегодня не разработано. Для профилактики инфекции у свиней необходимы регулярная чистка и дезинфекция свиноферм с помощью гипохлорита натрия или других моющих средств, у людей – использование стандартных средств гигиены и ограничение контакта с летучими мышами, заражённым поголовьем свиней или больными людьми.