Исследователи узнали, что делает кости эпилептиков более хрупкими

Российские ученые обнаружили, что прием антиконвульсантов первого поколения на протяжении длительного времени ведет к 8-процентному увеличению частоты развития переломов костей, а также к снижению их минеральной плотности примерно на 9%. Это следует учитывать при ведении наблюдений за состоянием здоровья эпилептиков, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Нам удалось подтвердить, что применение антиконвульсантов негативно влияет на минеральную плотность костной ткани. Мы планируем разработать модель, которая будет рассчитывать риски развития остеопороза у пациентов с эпилепсией с учетом типа приступов, длительности приема и поколений антиконвульсантов, ранних переломов, наследственности по остеопорозу, физической активности пациентов и других показателей", - пояснила ведущий научный сотрудник НМИЦ имени Бехтерева (Санкт-Петербург) Наталия Сивакова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за состоянием здоровья 100 пациентов с эпилепсией, получающих антиконвульсанты более 12 месяцев, и 58 здоровых добровольцев, никогда не принимавших таких лекарств. Исследователи отслеживали при помощи компьютерной томографии то, как прием этих препаратов влиял на минеральную плотность костной ткани, а также изучали то, как данные лекарства влияли на показатели минерального обмена.

Интерес ученых к этим данным обусловлен тем, что прием антиконвульсантов ведет к переменам в работе некоторых ферментов печени, связанных с круговоротом витамина D и кальция в организме человека. В теории долговременный прием данных лекарств может негативно повлиять на состояние костей и сделать пациента более уязвимым к переломам, что российские ученые проверили, сравнив показатели для здоровых добровольцев и эпилептиков.

Проведенные ими замеры показали, что при увеличении длительности приема антиконвульсантов статистически значимо растет вероятность переломов. Так, переломы были зафиксированы у 36% людей, принимавших антиконвульсанты, и только у 28% здоровых добровольцев, что говорит о 8% учащении частоты появления подобных травм. Также ученые обнаружили, что уже переносившие переломы добровольцы употребляли антиконвульсанты в среднем 14 лет, в то время как не имевшие переломов принимали противоэпилептические препараты в среднем пять лет.

Также исследователи обнаружили, что прием противоэпилептических препаратов первого поколения вел к снижению средней минеральной плотности костей на 9% по сравнению с этим показателем у пациентов, принимавших антиконвульсанты второго и третьего поколений. Это говорит о том, что традиционные антиконвульсанты оказывают на плотность костей более негативное влияние, чем новые лекарства, что следует учитывать при лечении эпилепсии, подытожили ученые.