Витамин B1 оказался полезен в борьбе со смертельной инфекцией

Бельгийские ученые из Центра воспалительных исследований VIB-UGent нашли эффективный способ остановить опасное для жизни перепроизводство молочной кислоты при сепсисе — острой иммунной реакции на инфекцию, которая ежегодно уносит до 11 миллионов жизней. Исследование, опубликованное в Cell Reports, показало: витамин B1 в сочетании с глюкозой восстанавливает энергетический обмен в клетках и резко снижает смертность.

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Сепсис запускает разрушительный биохимический сбой: организм перестает перерабатывать лактат, а дефицит витамина B1 нарушает работу митохондрий, заставляя пируват превращаться в токсичную молочную кислоту. Это приводит к падению давления и отказу органов.

Команда под руководством профессора Клода Либерта доказала на модели тяжелого сепсиса у мышей: при введении витамина B1 уровень лактата снижается, а выживаемость значительно повышается. Эффект усиливался при одновременном введении глюкозы — ее метаболизм переключался с производства лактата на выработку энергии.

Исследователи подчеркивают: механизм прост, но мощен, и может быть легко адаптирован для использования в реанимациях. Впереди — испытания на более крупных животных и поиск оптимальной дозировки для клинических применений.

Ранее была выявлена и другая польза витаминов группы B. Восемь веществ, объединенных в так называемый B-комплекс, играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, сосудов и сердца.