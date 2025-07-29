Найден способ помочь организму выявлять раковые клетки

Ученые из Вашингтонского университета создали белки, которые могут выполнять ту же задачу, что и T-клеточные рецепторы — определять и атаковать аномальные клетки в организме. Это открытие может ускорить разработку персонализированных методов лечения рака и вирусных инфекций. Результаты опубликованы в журнале Science.

© unsplash

Ученые объяснили, что в норме T-клетки распознают угрозы с помощью рецепторов, которые считывают соответствующие сигналы с поверхности других клеток. Но подобрать подходящий рецептор для конкретной болезни — сложная и дорогая задача.

Чтобы упростить процесс, исследователи использовали искусственный интеллект (ИИ), который сгенерировал 11 миниатюрных белков с теми же функциями. Эти белки встроили в искусственные иммунные рецепторы (CAR), чтобы направлять T-клетки прямо к опасным мишеням — например, к опухолям или клеткам, зараженным ВИЧ.

В лабораторных экспериментах восемь из таких конструкций успешно активировали иммунный ответ, а две полностью уничтожили пораженные клетки, не затронув здоровые ткани.

Авторы работы: с помощью ИИ можно быстро — всего за несколько недель — создавать точные иммунные рецепторы, подходящие конкретному человеку. Это особенно важно, поскольку объекты иммунного ответа у разных людей могут отличаться из-за генетических особенностей.