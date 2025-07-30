Как проживание рядом с водоемом поможет продлит жизнь

Если вы живёте за несколько километров от океанского бриза, то это поможет вам прожить дольше. Но на преимущества, которые даёт жизнь рядом с рекой, рассчитывать не стоит. Об этом говорится в новой работе, опубликованной в научном журнале Environmental Research.

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В рамках нового исследования учёные из Университета штата Огайо проанализировали данные о населении по более чем 66 000 переписных участков по всей территории США. Эту информацию они также сравнили с близостью к водным путям.

Связь между продолжительностью жизни и доступностью воды была очевидной для людей, которые жили в пределах 42 км от океана или залива. Но у тех, кто жил в городах и вблизи водоёмов площадью более 10 квадратных километров, картина была обратной. Жители сельской местности, которая находится рядом с водоёмами, тоже могут получать некоторые преимущества в плане продолжительности жизни.

© Environmental Research (2025). DOI: 10.1016/j.envres.2025.121981

Жители прибрежных районов, как ожидается, проживут на год или более дольше, чем 79 лет. Те же, кто жил в городских районах около внутренних рек и озёр, скорее всего, умрут примерно к 78 годам.

На будущем людей, которые проживают в прибрежных районах, положительно сказываются более мягкие температуры, лучшее качество воздуха, больше возможностей для отдыха, лучшая транспортная доступность, меньшая подверженность засухе и более высокие доходы. Это тоже показал новый анализ.

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