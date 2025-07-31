Разовая инъекция обеспечила многолетнюю защиту от ВИЧ

Одна инъекция сразу после рождения может обеспечить детям многолетнюю защиту от ВИЧ. Об этом сообщают ученые из США, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature. Исследование показало: если ввести новорожденному геннотерапию в первые недели жизни, организм «примет» лечение как свое, а клетки начнут вырабатывать антитела против ВИЧ в течение многих лет — без повторных дозировок.

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Метод уже испытали на приматах: те, кто получил терапию в течение первого месяца, оставались защищенными как минимум три года. Позже введенное лечение — в возрасте 8-12 недель — оказалось менее эффективным: иммунитет становился менее терпимым и отвергал генетическое вмешательство.

Основной технологией стал безвредный вирус AAV, который действует как «грузовик» и доставляет нужный ген в мышечные клетки. Эти клетки работают как мини-фабрики, постоянно производя так называемые bNAbs – универсальные антитела против множества штаммов ВИЧ. Такой подход решает главную проблему: раньше подобные антитела приходилось вводить повторно и регулярно, что трудно реализовать в бедных странах.

Авторы подчеркивают: каждый день в мире заражаются ВИЧ около 300 детей, преимущественно через грудное вскармливание. Одна инъекция в момент — это шанс на спасение для младенцев из регионов с ограниченным доступом к медицине, особенно в странах Африки, где сосредоточено до 90 процентов детских случаев ВИЧ.

Ранее ученые приблизились к созданию лекарства от ВИЧ, научившись «будить» скрытые вирусы в клетках.