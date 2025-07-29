Найден эффективный способ борьбы с устойчивыми опухолями

Ученые из Института медицинских исследований имени Уолтера и Элизы Холл (Австралия) предложили лечить агрессивные формы рака с помощью блокировки редкого молекулярного процесса — минорного сплайсинга. Как сообщается в журнале EMBO Reports, подавление этого механизма резко замедляет рост опухолей печени, легких и желудка, почти не затрагивая при этом здоровые клетки.

Минорный сплайсинг — это особый тип «монтажа» РНК, который затрагивает лишь около 0,05% всех генов. Однако именно эти гены играют ключевую роль в делении клеток и активно участвуют в развитии злокачественных опухолей, особенно тех, что содержат мутацию KRAS — одной из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению.

Ученые выяснили, что вмешательство в этот процесс вызывает повреждения ДНК в раковых клетках и активирует белок p53 — важнейший защитный механизм организма, запускающий саморазрушение клеток с мутациями.

Эксперименты на моделях рака легких у мышей, рыб и в лабораторных клетках показали, что снижение активности другого белка — RNPC3, участвующего в минорном сплайсинге, — значительно снижает опухолевую нагрузку. При этом влияние на здоровые ткани остается минимальным.

Теперь команда исследователей ищет соединения, которые смогут избирательно подавлять минорный сплайсинг. В перспективе это может привести к созданию нового класса противоопухолевых препаратов — особенно для лечения тех форм рака, которые не «поддаются» существующим методам терапии.