Как птицы распространяют опасные бактерии по всему миру

Российские исследователи сделали тревожное открытие: чайки-моевки в Арктике переносят штаммы кишечной палочки, идентичные тем, что встречаются за тысячи километров - в Северной Америке и других удаленных регионах. Это первое прямое доказательство того, что перелетные птицы создают глобальную сеть распространения потенциально опасных микроорганизмов.

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Российские учёные совершили важное открытие, обнаружив у чаек-моевок в Арктике штаммы кишечной палочки, которые встречались только в отдалённых регионах планеты. Это подтверждает, что перелётные птицы являются естественными переносчиками потенциально опасных микроорганизмов, связывая локальные очаги инфекций в разных странах и даже на разных континентах.

Исследование, проведённое при поддержке Российского научного фонда, выявило у арктических птиц международные клоны бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы. Это создаёт новые вызовы для глобальной биобезопасности, сообщает ТАСС.

Ранее писали, что китайские исследователи работают над амбициозным проектом по созданию управляемых пчел-киборгов. С помощью вживляемых микрочипов ученые планируют контролировать поведение насекомых, что потенциально может революционизировать сельское хозяйство и экологический мониторинг. Кроме того, ученые назвали настоящую причину, по которой подростки спят до обеда.