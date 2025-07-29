Ученые создали первые в мире четырехкомпонентные метабиотики

В пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с промышленными партнерами разработали первые в мире четырехкомпонентные метабиотики. Эти препараты предназначены для нормализации микрофлоры и улучшения обмена веществ у людей любого возраста.

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Микробиом человека состоит из триллионов бактерий, которые влияют на иммунитет и другие физиологические процессы. Обычные пробиотики, содержащие живые бактерии, могут вызывать отторжение, так как каждый организм уникален. Метабиотики же работают иначе — они не содержат чужеродных микроорганизмов, а лишь создают благоприятные условия для роста полезных бактерий.

В основе разработки — короткоцепочечные жирные кислоты, которые служат питательной средой для микрофлоры. Они вытесняют вредные бактерии, уменьшая процессы гниения в кишечнике. Кроме того, препарат содержит антиоксиданты, бактериоцины и компоненты, укрепляющие иммунитет.

Ученые отмечают, что метабиотики особенно актуальны в современных условиях, когда на микрофлору негативно влияют стресс, плохая экология и прием лекарств.