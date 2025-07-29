Выяснено, как секс синхронизирует партнеров на биохимическом уровне

Ученые выяснили, что через 40 минут после секса у партнеров синхронизируется уровень окситоцина — гормона привязанности. Это объясняет, почему время после близости так важно для отношений.

Ученые сделали удивительное открытие: оказывается, через 40 минут после интимной близости у партнеров синхронизируется уровень окситоцина — того самого "гормона любви", который отвечает за привязанность и эмоциональную близость. Это первое масштабное исследование, проведенное в естественных домашних условиях, а не в лаборатории.

Как проводилось исследование

В эксперименте участвовали 49 разнополых пар в возрасте 18-31 года. Ученые собрали у них образцы слюны в четыре ключевых момента: перед сексом, сразу после, через 20 и через 40 минут. Анализ показал любопытные закономерности:

У женщин уровень окситоцина достигает пика дважды — перед близостью и через 40 минут после

У мужчин наблюдается плавный рост с максимумом на 40-й минуте

В промежутке 20-40 минут после секса уровни гормона у партнеров начинают синхронизироваться

Неожиданные открытия

Исследование опровергло несколько распространенных мифов:

Оргазм не вызывает резкого выброса окситоцина — вопреки предыдущим исследованиям, проведенным в лабораториях Предварительный уровень гормона лишь незначительно влияет на вероятность женского оргазма Наибольший эффект дают не сами сексуальные действия, а посткоитальная фаза — те самые 40 минут после близости

Что усиливает выработку "гормона любви"

Исследователи выявили интересные закономерности:

Для мужчин наиболее эффективны объятия и оральные ласки

Для женщин важна мануальная стимуляция

Прием гормональных контрацептивов повышает общий уровень окситоцина у женщин

У женщин с более высоким ИМТ уровень гормона также оказался выше

Почему это важно

Полученные данные объясняют, почему посткоитальные ласки так важны для отношений. Именно в этот период возникает та самая биохимическая гармония, которая укрепляет эмоциональную связь между партнерами. Как отмечают ученые, возможно, эволюция запрограммировала этот механизм для укрепления парных связей.

Ограничения исследования

Участвовали только гетеросексуальные пары Не учитывался менструальный цикл женщин Возможны погрешности в самостоятельном сборе образцов

Перспективы

Ученые планируют расширить исследования, включив однополые пары и более разнообразные возрастные группы. Также интересно будет изучить влияние других гормонов, например, кортизола, на формирование привязанности.

Практический вывод прост: не стоит пренебрегать временем после секса. Те самые "40 минут гармонии" — не просто романтический момент, а реальный биохимический процесс, укрепляющий ваши отношения на физиологическом уровне. Как шутят ученые, возможно, именно этот механизм объясняет, почему после хорошего секса хочется не просто заснуть, а какое-то время побыть в объятиях партнера.