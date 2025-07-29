Ученые рассказали о связи селена и цинка с прогрессированием остеоартрита

Ученые Сеченовского Университета выяснили, что у женщин с остеоартитом коленных и тазобедренных суставов наблюдается значительное понижение показателей селена и цинка в крови. По словам ученых, эти результаты могут лечь в основу новых методов ранней диагностики и профилактики заболевания.

Ученых Сеченовского университета и их коллеги из Китая провели совместное исследование Результаты опубликованы в журнале Biological Trace Element Research.

Остеоартрит относят к распространенным хроническим заболеваниям суставов, и число случаев только растет – особенно, среди женщин старшего возраста. Ранее уже были исследования, которые указывали на участие селена и цинка в процессах регуляции хондрогенеза. Однако вклад нарушения обмена химических элементов в развитии остеоартрита не был изучен достаточно.

Авторы исследования провели анализ содержания 13 микроэлементов и минералов в сыворотке крови у более 300 пациенток, разделенных на группы по числу пораженных суставов. Анализ показал, что у женщин с остеоартритом уровень селена и цинка был на 7–9% (в зависимости от степени тяжести патологии) ниже, чем у здоровых. Кроме того, наблюдалось снижение концентрации железа и ванадия в крови.

Оценка проводилась с учетом возраста, массы тела и сопутствующих заболеваний – это позволило обнаружить независимую связь между остеоартритом и нарушением обмена микроэлементов. У женщин с поражением сразу нескольких суставов изменения были более выраженными.

Директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского Университета доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный прокомментировал, что снижение уровня селена и цинка у пациентов с остеоартритом может влиять на прогрессирование патологии из-за усугубления выраженности окислительного стресса и воспалительной реакции. Соответственно, раннее выявление нарушений обмена этих элементов может указывать на риски развития остеоартрита у пациентов из группы риска. Своевременное восполнение дефицита, таким образом, можно считать одним из способов неспецифической профилактики остеоартрита – однако этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.