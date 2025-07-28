Найдена цепочка нейронов, связанная с реакцией кожи на прохладу

Американские нейрофизиологи впервые выявили полную цепочку нейронов, которая отвечает за реакцию кожи на прохладу и передачу информации об этом ощущении в головной мозг. Изучение этого набора нервных клеток поможет создать терапии, подавляющие боль от сильного холода, которая возникает у многих пациентов после химиотерапии, сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган (U-M).

"Кожа представляет собой самый большой по площади орган чувств человека, который помогает нам распознавать большое число стимулов. Как именно она делает это, мы пока не знаем, но теперь нам впервые удалось раскрыть и полностью охарактеризовать одну из цепочек нейронов, связанных с реакцией на прохладу", - пояснил доцент U-M Дуань Бо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследватели совершили это открытие при изучении того, как кожа мышей реагирует на прикосновения предметов, нагретых до высоких температур, сильно охлажденных или имеющих низкую, но приятную для тела температуру. Ученые достаточно давно знают, что за реакцию на холод и прохладу отвечают клеточные рецепторы TRPM8, однако как именно работают оснащенные ими нервные клетки и как они обрабатывают и передают информацию с этих датчиков температуры, исследователи не знали до настоящего времени.

Для получения этих сведений биологи вырастили мышей, у которых исследователи могли точечным образом "отключать" определенные группы нейронов в спинном мозге и некоторые периферийные пучки нервов. Используя этих грызунов, исследователи изучили то, какую роль в реакции тела на прохладу влияли 11 групп нервных клеток, присутствующих в спинном мозге грызунов и связанных с нейронами кожи, в которых были активны рецепторы TRPM8.

Эти опыты показали, что отключение одной из групп этих клеток, которую исследователи назвали Calb1-нейроны, приводит к тому, что кожа мышей перестает реагировать на температуры в диапазоне от 15 до 25 градусов Цельсия, но при этом продолжает распознавать очень низкие и высокие температуры. Эти нервные клетки играют роль важного передаточного звена, которое усиливает сигналы, поступающие из кожных нейронов, и перенаправляет их в мозг.

Последующее изучение этой цепочки нейронов поможет понять, как ее работа нарушается при развитии некоторых болезней, приводящих к ухудшению способности кожи индивида реагировать на разные температуры. Также ученые надеются, что опыты с Calb1-нейронами и поиски других похожих на них цепочек нервов раскроют причины того, почему примерно 70% онкопациентов начинают болезненно реагировать на холод после химиотерапии.