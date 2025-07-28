Пандемия повлияла на здоровье мозга даже у тех, кто не болел COVID-19

Даже без заражения коронавирусом пандемия может ускорять старение мозга даже у тех, кто не болел COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Ноттингемского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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Исследователи изучили около 15 тысяч снимков МРТ (Магнитно-резонансной томографии) мозга людей европейского происхождения из британского биобанка. Анализ показал показал: в период пандемии процессы старения мозга ускорились в среднем на пять с половиной месяцев. Причем изменения наблюдались даже у тех, в чей организм вирус не проникал. Для анализа данных использовались инструменты искусственного интеллекта.

«Мы зафиксировали ускоренное старение мозга у людей, не имевших подтвержденного ковида. Вероятно, это связано с длительным стрессом, социальной изоляцией и нестабильностью, вызванными пандемией», — пояснил один из авторов работы, невролог Али-Реза Мохаммади-Неджад.

При этом исследователи подчеркнули, что ускоренное старение не сопровождалось когнитивным ухудшением и могло быть обратимым. По их словам, масштабные социальные потрясения способны оказывать заметное влияние на мозг, даже если человек физически остается здоров.