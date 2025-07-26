Ученые впервые удалили лишнюю хромосому пациенту с синдромом Дауна

В Японии ученые из Университета Миэ впервые удалили лишнюю хромосому пациенту с синдромом Дауна. Об этом пишет Vietnam.vn.

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В публикации говорится, что исследование проводилось под руководством доктора Ретаро Хашизуме. Ученые совершили прорыв с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, удалив лишнюю 21-ую хромосому, вызывающую синдром Дауна.

«Это восстанавливает нормальную функцию клеток и обеспечивает успешность до 37,5%», — говорится в статье.

По данным авторов публикации, метод пока не пригоден для использования из-за высокого риска повредить другие хромосомы. Технология нуждается в совершенствовании.