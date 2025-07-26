Ученые нашли способ предсказать время смерти человека с помощью простого теста

Теперь ученые могут определить, когда вы умрете, с помощью простого теста. Простое сканирование мозга в возрасте 40 лет может показать, как долго вам осталось жить, в зависимости от того, насколько быстро стареет ваше тело.

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Исследователи из Университета Дьюка обнаружили, что магнитно-резонансная томография головного мозга в среднем возрасте может точно определить темпы биологического старения человека, помогая врачам предсказать возникновение ряда заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Биологическое старение - это то, насколько быстро стареет ваше тело по сравнению с вашим фактическим возрастом, что может повлиять на ваше здоровье и продолжительность вашей жизни, поясняет Daily Mail.

В этом исследовании исследователи связали более быстрое старение с физическими изменениями в мозге, которые обычно наблюдаются у пожилых людей, особенно у тех, кто испытывает снижение когнитивных способностей.

Ученые разработали инструмент под названием DunedinPACN, который делает одно сканирование и вычисляет "темпы старения" пациента, анализируя такие факторы, как площадь поверхности, объем серого вещества и размер определенных областей мозга, таких как гиппокамп.

Исследователи протестировали свой новый инструмент на результатах сканирования мозга 860 человек, участвовавших в исследовании. Результаты показали, что у людей, которые считают, что стареют самыми быстрыми темпами, вероятность того, что в ближайшие несколько лет у них будет диагностировано хроническое заболевание, на 18% выше. Более того, у этих "быстро стареющих" людей вероятность умереть в течение этого периода на 40% выше, чем у тех, кто стареет медленнее.

Ахмад Харири, профессор психологии и неврологии в университете Дьюка, комментирует: "Что действительно здорово в этом, так это то, что мы зафиксировали, как быстро стареют люди, используя данные, собранные в среднем возрасте, и это помогает нам прогнозировать диагноз деменции у людей намного старше".

Исследователи обнаружили, что люди, сканирование мозга которых показало более быстрое старение, хуже справлялись с тестами на память и мышление и у них было больше усадки в гиппокампе, ключевой области, связанной с памятью.

Меньший объем гиппокампа был связан с более быстрым снижением когнитивных способностей, в то время как больший объем желудочков (заполненных жидкостью пространств в головном мозге) был связан с ухудшением здоровья после достижения среднего возраста, пишет Daily Mail. Люди старшего возраста также показали большую склонность к развитию таких проблем со здоровьем, как слабость, сердечные приступы, заболевания легких или инсульты в более позднем возрасте.

"То, как мы стареем с возрастом, совершенно не зависит от того, сколько раз мы облетели вокруг Солнца", - отмечает профессор Харири.

Автор исследования добавил, что было создано несколько компьютерных алгоритмов, которые служат так называемыми "часами старения", но эти программы обычно основаны на данных, полученных от людей всех возрастов в определенный момент их жизни.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, было сосредоточено на участниках в возрасте 45 лет, что позволило добиться большей однородности результатов.

Программное обеспечение под названием FreeSurfer использовалось для обработки результатов сканирования мозга и измерения 315 различных характеристик мозга, в том числе толщины коры головного мозга, то есть толщины внешнего слоя мозга (кортекса). Более тонкие участки коры могут свидетельствовать о более быстром старении или износе. "Связь между старением мозга и тела довольно очевидна", - добавил Харири.

Профессор подчеркнул, что в ходе исследования связь между темпами старения и деменцией была столь же сильной, как и в случае с различными расовыми и экономическими особенностями. В частности, в исследовании, приняли участие люди с низким уровнем дохода и небелые, которые жили повсюду, от Латинской Америки до Великобритании.

"Похоже, это отражает то, что отражается в мозге каждого человека", - сказал Харири.

При МРТ-сканировании также измерялись такие факторы, как соотношение интенсивности сигнала от серого вещества к белому, которое сравнивает, насколько ярко выглядит серое вещество по сравнению с белым веществом (проводами мозга, соединяющими разные области). Изменение этого соотношения может указывать на различия в состоянии тканей мозга, например, на то, насколько хорошо мозг работает с возрастом.

Исследователи отметили, что размер гиппокампа человека также может уменьшаться с возрастом или в результате таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Таким образом, уменьшение размера гиппокампа может свидетельствовать о более быстром старении или более высоком риске развития деменции, особенно у людей, которым только за 40, отмечает Daily Mail.

Между тем желудочки, заполненные жидкостью пространства в мозге, которые помогают смягчить его, часто становятся больше, когда мозговая ткань вокруг них сокращается - еще один признак прогрессирующего старения или проблем со здоровьем мозга.

Затем команда ученых изучила результаты сканирования мозга 624 человек в возрасте от 52 до 89 лет, которые приняли участие в североамериканском исследовании риска развития болезни Альцгеймера. Исследователи определили, что у людей с самым быстрым возрастом вероятность развития деменции в пожилом возрасте на 60 процентов выше. Люди с быстрым возрастом также начинали страдать от проблем с памятью и мышлением раньше, чем те, кто старел медленнее.

Мозг этих людей выглядел моложе и здоровее, чем ожидалось, как будто мозг 30-летнего человека находился в теле 45-летнего человека. У них была более толстая кора головного мозга или более крупный гиппокамп, и они проявляли меньше признаков износа. Они также были менее подвержены развитию хронических заболеваний, а это означает, что они, как правило, жили дольше, чем те, кто быстро старел.

Когда команда увидела результаты, "у нас просто отвисли челюсти", - признал профессор Харири.