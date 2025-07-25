Ученые выяснили, почему некоторые люди много едят и не толстеют

Исследовательская группа обнаружила ген, определяющий предрасположенность к стройности. По информации EurekAlert, речь идет о гене ALK, который прежде всего известен как онкоген, ассоциированный с онкологическими изменениями.

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Исследование опиралось на данные эстонского биобанка, содержащего ДНК более чем 47 тысяч человек. Путем сопоставления геномов людей худощавого телосложения с информацией о людях с нормальным весом, ученые обнаружили специфические мутации в гене ALK.

Для подтверждения влияния этого гена, исследователи провели эксперимент по удалению ALK у лабораторных мышей и мушек. В итоге, даже при высококалорийном питании и малоподвижном образе жизни, у животных сохранялся небольшой вес и практически отсутствовали жировые накопления. Данное открытие способно пролить свет на причины, по которым некоторые люди могут потреблять больше пищи, не набирая при этом вес.

Как утверждает руководитель проекта, Джозеф Пеннингер, ген ALK оказывает влияние на метаболилизм. Его отсутствие способствует повышению устойчивости организма к ожирению. Ученые выражают надежду, что в перспективе это открытие станет основой для разработки инновационных методов управления весом и терапии метаболических заболеваний.

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