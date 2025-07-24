Найден один из главных источников микропластика в организме человека

Каждые несколько лет автомобильные шины изнашиваются — часть материала стирается и попадает в окружающую среду. Эти мелкие частицы микропластика, содержащие вредные химикаты, часто оказываются в реках, озёрах и морях. Рыбы, крабы и другие обитатели воды могут их проглатывать, а вместе с ними — и ядовитые вещества. В итоге он попадает в ваш организм.

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Учёные установили, что около 45% микропластика в почве и воде приходится именно на износ шин. Эти частицы опасны не только для животных, но и для людей — особенно тех, кто живёт рядом с оживлёнными дорогами. Один из химикатов, 6PPD-Q, уже найден в моче у взрослых и детей, и, как показывают исследования, может вредить печени, лёгким и почкам.

В университете Миссисипи исследователи предложили простое и недорогое решение: использовать древесные отходы и биоуголь (получаемый из рисовой шелухи) для фильтрации сточных вод. Эти материалы способны задерживать до 90% микропластика из шин.

Фильтры легко разместить на выходе из ливневых стоков, а сырьё для них доступно почти в любом регионе, отмечают эксперты.