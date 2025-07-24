В Петербурге научились предупреждать аритмию с помощью ИИ

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработала метод предупреждения сердечной аритмии с помощью нейронной сети. Технология может анализировать кардиосигналы, сопоставлять их с ритмом здорового сердца и предупреждать о необходимости обратиться к врачу, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Использование нейронных сетей позволяет проводить анализ кардиосигналов самостоятельно, без участия врача. Пользователи получают результат, на основании которого система может рекомендовать обратиться к специалисту. Кроме того, при использовании данного метода в системах холтеровского или ЭКГ мониторирования в реанимационных отделениях, результат может поступать на компьютер лечащего врача в режиме реального времени", - привели в пресс-службе слова студентки Института радиотехники и инфокоммуникационных технологий ГУАП Ольги Лифановой.

Уточняется, что проект направлен на сравнение фактического кардиосигнала, считываемого со смарт-часов или холтеровского монитора, с показателями здорового сердца. Результат исследования оценивается в процентном соотношении, где показатель 100% свидетельствует о нормальном функционировании сердца пациента. Метод нацелен на заблаговременное выявление аритмий.

По данным пресс-службы, метод прост в использовании и доступен для обычных пользователей, не требует высоких технических требований к мониторингу и вместе с тем его можно сочетать с любыми технологиями кардиоисследований.

Метод основан на серии исследований, которые проводились в Институте экспериментальной медицины по четырем видам кардиосигналов: сердечный ритм без патологий, зашумленный ритм, кардиосигнал без патологий под нагрузкой, кардиосигнал с аритмией. Для внедрения метода планируется партнерская работа с компаниями - представителями сектора медицинского оборудования и фармацевтики.