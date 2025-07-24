Российских пациентов с миодистрофией Дюшенна лишили поставок препарата

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Компания Roche временно приостановит поставки за пределы США препарата генозаместительной терапии «Элевидис», предназначенного для лечения миодистрофии Дюшенна. Об этом со ссылкой на производителя сообщает Bloomberg.

Российских пациентов с миодистрофией Дюшенна лишили важного препарата
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Данный препарат однократного введения разработан глобальной биотехнологической компанией Sarepta Therapeutics и является одним из самых дорогих лекарств в мире. По состоянию на февраль текущего года его стоимость составляла 3,2 миллиона долларов. В России терапия данным препаратом началась около года назад, его закупкой занялся российский фонд «Круг добра».

Однако несколькими днями ранее стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ограничило применение препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Причиной стали сомнения в его безопасности, так как сразу три пациента, получавшие генную терапию компании, скончались.

Два таких случая зафиксировали в марте и июне 2025-го: это были пациенты, которым ввели «Элевидис» на третьей фазе исследований. Третий факт произошел совсем недавно — скончался пациент, участвовавший в первой фазе клинических испытаний. Причиной стала острая печеночная недостаточность, возникновению которой мог способствовать препарат.

Вслед за тем, как требование об ограничении использования согласилась исполнить компания Sarepta, об аналогичных мерах заявили и в Roche — компании, задействованной в экспорте лекарства за пределы США. При этом поставки, по данным Fierce Pharma, будут остановлены в страны, где применение препарата основывается на одобрении FDA, а это в основном страны Персидского залива. В другие страны препарат продолжат поставлять после согласования с местными регуляторами.

Ранее стало известно, что в России задумались о производстве лекарств для лечения редких заболеваний на базе специальных аптек. Планировалось, что аптека, которая станет выпускать сразу три орфанных препарата, начнет работать в 2025 году на базе Инновационного научно-технологического центра «Сириус».