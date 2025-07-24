Прорывной препарат для мужской контрацепции прошел первые испытания

Новое клиническое исследование показало безопасность перспективного препарата YCT‑529, который разрабатывается как первый в мире пероральный безгормональный контрацептив для мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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В фазе 1a участвовали 16 здоровых добровольцев, получивших однократные дозы препарата от 10 до 180 миллиграммов. YCT‑529 действует как антагонист рецепторов ретиноевой кислоты, нарушая сигналы, необходимые для созревания сперматозоидов в яичках. Ученые проверяли не только безопасность, но и влияние на сердечный ритм, половые гормоны, настроение и половое влечение.

Выяснилось, что препарат хорошо переносится: ни у одного участника не зафиксировано серьезных побочных эффектов, а показатели гормонов, биомаркеры воспаления и настроение оставались в пределах нормы. Также не обнаружено влияния пищи на всасывание вещества в организме.

Исследователи отмечают, что эти данные открывают путь к дальнейшим испытаниям YCT‑529: в следующих фазах участники будут принимать препарат в течение 28 и 90 дней, чтобы оценить изменения в параметрах спермы и долгосрочную безопасность. Новый контрацептив может стать прорывом, расширив выбор надежных средств защиты для мужчин.

Впервые о YCT‑529 стало известно еще в марте, когда ученые из Университета Миннесоты и компании YourChoice Therapeutics представили результаты доклинических исследований. Тогда команда сообщила, что препарат показал выдающуюся эффективность на животных моделях.