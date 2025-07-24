Обнаружены гены, которые влияют на силу боли в спине

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН выявили гены, определяющие индивидуальную чувствительность человека к боли в спине. Это открытие объясняет, почему одни люди ощущают сильные болевые симптомы при минимальных изменениях позвоночника, а другие практически не чувствуют дискомфорта даже при серьезных патологиях, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

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"Причина болей в спине оказалась куда более глубокой и многогранной, чем считалось ранее. По мере изучения вопроса выяснилось, что наибольший вклад вносят вовсе не гены, связанные исключительно со спиной или позвоночником, а те, которые отвечают за деятельность нервной системы. За ними следуют гены, задействованные в развитии костно-хрящевых структур позвоночника - их вклад намного скромнее, хотя они и оказывают определенное влияние на здоровье позвоночника. Замыкают список гены, участвующие в работе иммунной системы, но их роль в возникновении боли также ограничена", - цитирует издание научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Елизавету Елгаеву.

Оказалось, что решающую роль в сильных болевых ощущениях играет генетика. Риск развития зависит от индивидуальной генетической предрасположенности конкретного пациента. Если человек имеет высокую наследственную склонность к хроническим болям, даже небольшие нарушения структуры позвоночника способны привести к появлению болезненных симптомов. Напротив, у тех, кто генетически менее восприимчив к боли, значительные отклонения на МРТ могут никак себя не проявлять.

"Анализируя данные из открытого биобанка Великобритании (выборка около полумиллиона человек), первоначально обнаружили лишь три гена. Затем, применяя собственные разработанные методики многомерного анализа, мы расширили круг состояний для изучения, включив схожие виды хронической боли, такие как боль в коленях, бедре, шее, а позже - головные и боли в животе. Всего удалось обнаружить свыше десятка генов, участвующих в контроле хронической боли, то есть той, которая продолжается более трех месяцев", - поделилась исследовательница.

Обнаружение конкретных генов позволит создавать прогнозы появления болей в спине. Информация о генотипе, полученная при ДНК-тестировании, поможет вычислить вероятность развития тяжелого поражения позвоночника.

"Пока качество предсказания для боли в спине, как и для других заболеваний, контролируемых десятками генов, оставляет желать лучшего. Однако постепенное совершенствование прогностических методов и учет дополнительной информации о пациенте (образ жизни, анамнез, наличие факторов риска) в перспективе могут повысить точность предсказания и сделать описанный подход важной частью врачебной практики", - пишет издание.

О планах ученых

Сейчас ученые вместе с врачами из медучреждений Минздрава России отобрали пациентов, у которых зафиксирована различная степень дегенерации межпозвонковых дисков. Часть из них проходила лечение. У тех, кому проводили операцию, были взяты тканевые пробы - образцы ткани межпозвонковых дисков с разной степенью дегенерации. Цель - выявить гены, осуществляющие контроль над процессом дегенерации позвоночника, что даст возможность глубже разобраться в механизмах развития дегенеративных изменений межпозвонковых дисков и понять причины болей в спине.