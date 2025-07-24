Создана система для точного выявления рака простаты

В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета совместно с китайскими коллегами разработана система компьютерной диагностики, позволяющая не пропустить клинически значимый рак простаты. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

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Основным инструментом диагностики и лечения рака простаты является мультипараметрическая МРТ. Врачи, благодаря лучевой методике, как выявляют рак простаты, так и дифференцируют его агрессивные формы. Последние в отличие от «благоприятно» протекающих форм требуют безотлагательного лечения.

«В ходе совершенствования возможностей МРТ выявлять малейшие зачатки раковой опухоли, "слабым звеном" остается человек: специалист, интерпретирующий результаты исследования. Например, одни и те же данные МРТ-исследования могут быть по-разному описаны в протоколе и, соответственно, будут различия в их оценке. Более того, схожие данные МРТ могут по-разному трактоваться одним и тем же специалистом», – рассказал один из кураторов проекта, заведующий урологическим отделением №2 Клиники урологии Сеченовского Университета Михаил Еникеев.

Все это, по его словам, несет риски для пациентов из-за неправильно выбранной тактики лечения, и высокие затраты для системы здравоохранения.

Для решения проблемы ученые создали уникальную компьютерную систему диагностики — DL-CAD. Основное отличие новой разработки от существующих систем ИИ состоит в том, что для ее выведения на клинически эффективный уровень хватило всего 136 наблюдений.