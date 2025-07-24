Врач рассказал, как с возрастом изменяется память у мужчин и женщин

Существуют половые различия в работе памяти в период старения. Так, гормональные изменения в период старения могут ухудшить память и внимание у женщин, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань.

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«Половые различия когнитивных функций при здоровом старении были изучены в нескольких исследованиях. Некоторые результаты подтвердили версии исходных половых различий когнитивных функций, а также половых различий в когнитивных изменениях в период старения», — отметила врач.

По ее словам, в начале исследования женщины превосходили мужчин по тестам вербального мышления, включая вербальную память и беглость речи.