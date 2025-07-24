Ученые разобрались в механизме появления новых коронавирусов

Исследование австралийских ученых показало, как возникают новые варианты коронавирусов у летучих мышей. За три года команда из Сиднейского университета собрала более 2500 образцов биологических материалов черных летучих лисиц и сероголовых летучих лисиц. Были изучены пять гнездовий на восточном побережье Австралии.

Предыдущие исследования показали, что летучие мыши являются переносчиками большого количества коронавирусов. Большинство из них не опасны для людей. Но иногда вирусы мутируют, распространяются на другие виды и получают возможность заражать человека. Тогда могут начаться эпидемии, как в случаях с SARS, COVID-19 и MERS.

Ученые отметили, что коронавирусы летучих мышей не представляют особенной угрозы. Но они начинают вести себя по-другому, если передаются новым видам.

Тестирование образцов показало, что коронавирусы особенно распространены у молодых летучих мышей в период с марта по июль. Тогда они переставали питаться молоком матери и переходили во взрослую жизнь. При этом большинство особей оказались инфицированы несколькими коронавирусами одновременно.

Ученые подчеркнули, что коинфекция приводит к заражению одной клетки несколькими вирусами одновременно. Это важный шаг к формированию новых штаммов. Шесть выявленных учеными коронавирусов входили в группу нобековирусов, не опасных для людей. Три из них оказались новыми для науки.

Новое исследование позволяет лучше понять механизмы распространения коронавирусов. Изучив циркуляцию вируса у летучих мышей, ученые смогут прогнозировать его естественную эволюцию и риск появления опасных для человека штаммов, сообщает сайт Университета Сиднея.

Ранее стал известно, что в России создали универсальное антитело против разных штаммов коронавируса. Его выделили у двугорбого верблюда. Антитело оказалось эффективно как против уханьского, так и против более новых вариантов.