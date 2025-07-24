Механизм появления новых коронавирусов раскрыли ученые

Mir24.TV

Исследование австралийских ученых показало, как возникают новые варианты коронавирусов у летучих мышей. За три года команда из Сиднейского университета собрала более 2500 образцов биологических материалов черных летучих лисиц и сероголовых летучих лисиц. Были изучены пять гнездовий на восточном побережье Австралии.

Ученые разобрались в механизме появления новых коронавирусов
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Предыдущие исследования показали, что летучие мыши являются переносчиками большого количества коронавирусов. Большинство из них не опасны для людей. Но иногда вирусы мутируют, распространяются на другие виды и получают возможность заражать человека. Тогда могут начаться эпидемии, как в случаях с SARS, COVID-19 и MERS.

Ученые отметили, что коронавирусы летучих мышей не представляют особенной угрозы. Но они начинают вести себя по-другому, если передаются новым видам.

Тестирование образцов показало, что коронавирусы особенно распространены у молодых летучих мышей в период с марта по июль. Тогда они переставали питаться молоком матери и переходили во взрослую жизнь. При этом большинство особей оказались инфицированы несколькими коронавирусами одновременно.

Ученые подчеркнули, что коинфекция приводит к заражению одной клетки несколькими вирусами одновременно. Это важный шаг к формированию новых штаммов. Шесть выявленных учеными коронавирусов входили в группу нобековирусов, не опасных для людей. Три из них оказались новыми для науки.

Новое исследование позволяет лучше понять механизмы распространения коронавирусов. Изучив циркуляцию вируса у летучих мышей, ученые смогут прогнозировать его естественную эволюцию и риск появления опасных для человека штаммов, сообщает сайт Университета Сиднея.

Ранее стал известно, что в России создали универсальное антитело против разных штаммов коронавируса. Его выделили у двугорбого верблюда. Антитело оказалось эффективно как против уханьского, так и против более новых вариантов.