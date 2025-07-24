В России создали перспективный антибактериальный материал для перевязки ран

Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии - филиала Института цитологии и генетики СО РАН получили полимерный антибактериальный материал, перспективный для использования в повязках для перевязки ран. Образцы показали эффективность при исследовании на культуре клеток и сейчас проходят испытания на лабораторных животных, сообщила ТАСС руководитель лаборатории фармакологических активных соединений Анастасия Соловьева.

До 1,6% пожилых людей в России страдают от незаживающих поражений кожи - трофических язв, - и их число неуклонно растет. С этой проблемой сталкиваются также 19% пациентов с сахарным диабетом. Их лечение часто осложняется развитием устойчивости болезнетворных бактерий, попадающих в рану, к антибиотикам. При использовании антимикробного пептида (он же пептидомиметик), который лежит в основе новосибирской разработки, лекарственная устойчивость развивается гораздо медленнее.

"Мы используем полимер - применяемый в медицине поликапролактон, из которого формируем нановолокнистый материал, содержащий пептидомиметик. Полимер биоразлагаемый, и продукты его распада не токсичны для организма. У нас есть установка, которая позволяет формировать из этого полимера волокна до 700 микрометров, и мы вносим внутрь этих волокон пептид. Он выделяется в течение двух недель, при этом антибактериальная активность у него сохраняется, и токсичность клеток значимо снижается", - сказала собеседница агентства.

Для создания образцов полимера ученые используют специальную установку. В ней внутри прозрачного бокса горизонтально устанавливается шприц, вещество из которого в виде нитей наносится на бумагу или другой материал.

"Далее производится исследование под микроскопом и визуальный анализ, чтобы проверить, что все правильно получилось. Изучаются его свойства, которые изначально заданы. Мы в лаборатории делали материалы как из поликапролактона, так и с добавлением различных пептидов, и изучали их антибактериальные свойства", - пояснил ТАСС научный сотрудник Виктор Овчинников.

Ход исследования

Исследование материала проводится на культуре клеток и на лабораторных мышах. Для экспериментов используется несколько линий животных, у одной из которых был генетически обусловлен сахарный диабет. Сейчас ученые определили оптимальную дозу пептида для сохранения антибактериальной активности и низкой токсичности для клеток организма. Особенность материала в том, что при нанесении на рану клетки начинают мигрировать на него, что способствует заживлению.

"На клетках мы уже доказали эффективность. Сейчас мы ведем испытания на мышах и используем ингибиторы, которые препятствуют заживлению и вызывают хронические раны. При испытании мы моделируем рану в течение десяти суток, потом мы накладываем материал размером один на один см и наблюдаем до заживления. Это составляет около двух-трех недель", - пояснила Соловьева.

Она добавила, что следующим этапом станет исследование на минипигах, чтобы впоследствии перейти к клиническим испытаниям на людях. По словам руководительницы лаборатории, в перспективе полимер может быть использован и при создании костных имплантов, и в стоматологии, однако сейчас ученые сосредоточены на создании раневых повязок.