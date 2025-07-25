Найдена мощная комбинация препаратов против рака крови

Ученые из Университета Уппсалы сообщили о новой стратегии борьбы с множественной миеломой — агрессивной формой рака крови, которую, несмотря на прогресс в лечении, до сих пор нельзя полностью вылечить. Результаты их доклинического исследования опубликованы в журнале Blood Advances.

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Множественная миелома поражает клетки костного мозга, которые вырабатывают антитела. Болезнь отличается высоким генетическим разнообразием и сложностью лечения: даже современные препараты и иммунотерапия лишь временно сдерживают опухоль, после чего она часто возвращается.

В новом исследовании ученые сосредоточились на двух ключевых белках, участвующих в эпигенетической регуляции — G9a и DNMTs. Эти белки перепрограммируют работу генов в раковых клетках, выключая гены-супрессоры и активируя рост опухоли. Чтобы прервать этот процесс, команда протестировала два вещества, подавляющие активность G9a и DNMTs, одновременно.

В экспериментах с культурами клеток и образцами от пациентов такая комбинация заметно снизила жизнеспособность миеломных клеток и вызвала апоптоз — запрограммированную гибель. Дополнительные исследования на мышах показали, что совместное использование этих ингибиторов приводит к синергетическому эффекту: рост опухоли замедлялся гораздо сильнее, чем при применении каждого препарата по отдельности.

Анализ генов подтвердил: двойное подавление активировало целые кластеры генов-супрессоров и большое количество генов, отвечающих за запуск апоптоза. По словам авторов, это первое доклиническое доказательство того, что одновременное ингибирование G9a и DNMTs может стать перспективной терапевтической стратегией против множественной миеломы и в будущем открыть путь к новым методам лечения этой сложной формы рака.

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