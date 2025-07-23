Ученые обнаружили, что собаки могут учуять болезнь Паркинсона

Известно, что благодаря развитому нюху собаки способны выслеживать беглых заключённых, находить человеческие останки в скрытых захоронениях, обнаруживать тайники с запрещёнными препаратами. Недавно специалисты выяснили, что эти животные могут чувствовать и болезнь Паркинсона у людей.

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Результаты исследования, опубликованного в Journal of Parkinson's Disease, показали, что при предъявлении мазков с кожи собаки определяли с точностью до 80% людей с подтверждённым диагнозом болезни Паркинсона. Кроме того, питомцы с точностью до 98% чуяли тех, у кого этого заболевания не было.

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Учёные предположили, что собаки смогли обнаружить болезнь Паркинсона благодаря характерному запаху большого количества кожного сала, который исходит от таких пациентов. Дело в том, что избыток кожного сала - один из ранних симптомов этого недуга.