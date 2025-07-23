Ученые узнали, какие имплантаты могут ускорить заживление костей

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ), установили, что имплантаты с пористой структурой, напоминающей пчелиные соты, лучше всего справляются с восстановлением костей. Речь идет о так называемых каркасах Вороного — 3D-печатных биорастворимых конструкциях, которые повторяют естественную архитектуру губчатой кости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вуза.

© Газета.Ru

Временные биорастворимые имплантаты или скаффолды применяются при переломах, артрозах и после операций. Они служат основой для прорастания клеток и со временем заменяются натуральной костной тканью пациента. Один из главных критериев их эффективности — жесткость. Если каркас оказывается слишком мягким, он не выдерживает нагрузку и разрушается раньше времени, нарушая процесс заживления.

«Чтобы скаффолд работал эффективно, его модуль упругости также должен быть максимально близок к показателю реальной кости», — пояснила аспирант Юлия Пирогова, младший научный сотрудник лаборатории «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ.

Ученые напечатали образцы скаффолдов из полилактида по трем наиболее распространенным методикам: с использованием диаграмм Вороного BCC-решеток и гироидных структур. Имплантаты первого типа по структуре напоминают соты, второго — геометрически строгие решетки, а третьего — переплетения без острых углов.

Все образцы прошли испытания на сжатие и сравнивнение с архитектурой губчатой костной ткани. Каркас Вороного показал модуль упругости 766,21 МПа — почти идентичный значению натуральной кости.

Дополнительно исследователи проверили, как разные структуры выдерживают максимальную нагрузку — до 4000 ньютонов (примерно 400 кг, что соответствует весу, действующему на бедро при прыжке). Наименьшая степень разрушения элементов была у гироидных каркасов — всего 1,2%. У Вороного она составила до 5%, а у BCC-решеток — 7,1%.