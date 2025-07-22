Стало известно, почему после жестких диет возникает «вечный голод»

Повторный набор веса после жестких диет может быть вызван изменениями в микробиоте кишечника. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ренна и Бургундии (оба во Франции). Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

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По словам ученых, так называемый «эффект йо-йо» — частое последствие стремительной потери веса. Он возникает, когда организм адаптируется к дефициту калорий, замедляя обмен веществ, а затем не успевает перестроиться обратно после возвращения к обычному рациону. Как показало новое исследование, ключевую роль в этом процессе могут играть не только метаболические реакции, но и кишечные бактерии.

В ходе эксперимента ученые сначала кормили лабораторных мышей обычной пищей, затем переводили их на диету с высоким содержанием жиров и сахара, а позже снова возвращали к стандартному питанию. После резкой смены рациона у животных развилось компульсивное переедание: они ели больше даже без чувства голода.

Затем исследователи пересадили кишечную микробиоту этих мышей здоровым особям. К удивлению ученых, это спровоцировало переедание и у последних. Более того, у мышей с «чужеродной» микробиотой изменилась активность генов в зонах мозга, отвечающих за удовольствие, включая ствол мозга, куда поступают сигналы из кишечника.

По словам авторов, эти результаты могут объяснять, почему людям так трудно удерживать вес после диет: микробиота, измененная ограничениями в питании, продолжает стимулировать тягу к высококалорийной пище. Ученые предполагают, что в будущем возможно создание методов лечения, направленных на «перезагрузку» кишечных бактерий — и восстановление здорового пищевого поведения.