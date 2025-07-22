Медики нашли новый способ бороться с опухолями в легких

Медики из Нидерландов и США доказали в рамках клинических испытаний, что радиотерапия заметно снижает стойкость немелкоклеточного рака легкого к действию иммунотерапии на базе антител, заставляющих Т-клетки более активно бороться с новообразованиями. Об этом сообщила пресс-служба Университета Джона Гопкинса (JHU).

"Радиотерапия может оказаться действенным инструментом при борьбе с той категорией новообразований в легких пациентов, которая изначально плохо реагировала на иммунотерапию, или же которая приобрела стойкость к ее действию в процессе лечения. Это позволяет добиваться позитивного эффекта от терапии там, где его никто не ожидает получить", - пояснила доцент JHU Вальсамо Анагносту, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в рамках второй фазы клинических испытаний комбинированной терапии немелкоклеточного рака легкого, одной из самых распространенных форм опухолей в органах дыхания. Они предположили, что эффективность иммунотерапии этой формы новообразований можно заметно повысить, если точечным образом обработать опухоль при помощи сконцентрированных пучков радиации.

Их воздействие на новообразование приводит к массовой гибели части раковых клеток и попаданию их содержимого в межклеточную среду, где с раковыми антигенами начинают взаимодействовать иммунные клетки, что в теории повышает эффективность лечения рака. Руководствуясь этой идеей, исследователи заручились поддержкой 70 пациентов с четвертой стадией развития немелкоклеточного рака легкого с неблагоприятным прогнозом действия иммунотерапии.

Ученые разделили пациентов на две группы, одна из которых получала только пембролизумаб, моноклональные тела, заставляющие Т-клетки активнее бороться с раком, тогда как другая также прошла несколько сессий радиотерапии. Последующие наблюдения показали, что радиотерапия действительно повысила эффективность действия иммунотерапии и заставила Т-клетки активнее проникать в опухоли в тканях легких и уничтожать их.

В результате этого развитие опухоли у самых тяжелых больных в среднем "затормозилось" на 5-6 месяцев, тогда как обычная иммунотерапия замедляла ее рост примерно на один-два месяца, что сопровождалось позитивными изменениями в активности Т-клеток и переменами в концентрации вырабатываемых ими молекул, способствующих активации иммунитета. Все это говорит в пользу того, что радиотерапия действительно повышает эффективность лечения немелкоклеточного рака легкого при помощи иммунотерапии, подытожили ученые.