Обнаружена неожиданная опасность газировки для иммунной системы

Регулярное потребление газированных напитков с рафинированным сахаром может вызывать изменения в ДНК кишечных бактерий и нарушать работу иммунной системы. К такому выводу пришли ученые из Израильского технологического института. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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В центре внимания оказался один из ключевых представителей микробиома — бактерия Bacteroides thetaiotaomicron. Она играет важную роль в защите кишечника от воспаления и патогенов. Оказалось, что под воздействием сахара в составе газировки у этой бактерии происходят так называемые инверсии — перестройки фрагментов ДНК, которые изменяют ее активность.

Дополнительные эксперименты на мышах показали, что эти изменения затрагивают сразу несколько важных процессов. К ним относятся регуляция уровней воспалительных маркеров, активность Т-клеток, выработка цитокинов (сигнальных белковых молекул иммунной системы) и даже проницаемость стенок кишечника.

Исследования на клеточных линиях, грызунах и добровольцах также подтвердили, что микробиота быстро реагирует на сахар в рационе. Однако, как подчеркивают авторы, эти эффекты обратимы: после отказа от сладкой газировки ДНК бактерий возвращается к исходному состоянию, и показатели иммунной системы нормализуются.

Ученые подчеркивают: питание оказывает прямое влияние на взаимодействие микробиома и иммунитета. Новые данные, по их мнению, могут стать основой для персонализированных диетических рекомендаций, направленных на снижение риска воспалительных заболеваний и поддержание общего здоровья.