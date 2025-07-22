Ученые тестируют автоматическую платформу расшифровки анализов крови

В Ростове-на-Дону создают цифровую платформу с набором нейросетевых ассистентов для ускоренного анализа изображений клеток. Инновационную разработку ученые Донского государственного технического университета планируют запустить в 2026 году.

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Цитологическое исследование - это метод лабораторной диагностики, который позволяет изучить под микроскопом характеристики клеток в тканях, жидкостях и выделениях организма.

«Создание цитологической веб-платформы - это ответ на определенные проблемы в медицине: нехватку персонала, приводящую к задержкам в оказании помощи, низкое качество и длительные сроки диагностики, смертность пациентов из-за врачебных ошибок и профессионального выгорания специалистов», — рассказала "РГ" заведующая кафедрой биоинженерии ДГТУ Евгения Кириченко.

Разрабатываемая веб-платформа с элементами искусственного интеллекта призвана минимизировать эти проблемы.

Ученые из Ростова-на-Дону создали удобный инструмент для анализа биологических образцов и тканей из любой точки мира через открытый онлайн-доступ. С помощью искусственного интеллекта система автоматически размечает клетки на изображениях, распознает и классифицирует объекты, а также может находить снимки по заданным параметрам. Кроме того, она способна разделять изображения на смысловые зоны (например, выделять разные типы клеток) и даже генерировать текстовые описания изображения. Это повышает скорость и точность работы медиков.

В автоматической платформе есть четыре нейроассистента.

Первый - GPT-ассистент "Цитолог" обучен на базе изображений биологических проб людей и животных. В коллекцию входят мазки крови, гинекологические мазки, образцы слизи из носовых пазух и другие материалы. В будущем его функционал планируют расширить для анализа изображений клеток костного мозга.

Второй ассистент - "Нейробиолог" работает с 3D-фотографиями клеток мозга, полученными с помощью конфокального микроскопа. Он сравнивает здоровые клетки и клетки при патологиях, уделяя особое внимание астроцитам (клеткам, поддерживающим нейроны) и их взаимодействию с другими клетками. Ассистент выявляет даже незначительные изменения, что помогает изучать процессы в норме и при заболеваниях.

Третий - GPT-обозреватель Fact Flows - это интеллектуальный инструмент для проверки медицинских гипотез. Он анализирует доступные научные публикации, чтобы подтвердить или опровергнуть предположения врачей.

Четвертый ассистент - "Патоморфолог" работает с базой изображений опухолевых тканей под микроскопом. Он помогает выявлять патологические изменения в тканях по фотографиям гистологических препаратов.

«После регистрации врачи получают доступ к платформе, где можно загрузить собственные данные, например, снимки роговицы, клеточных культур или биожидкостей. На изображении отмечаются живые и дифференцированные клетки, а также артефакты - каждому снимку присваивается уникальный код. После разметки можно обучить нейросеть и протестировать ее работу на других изображениях. Я надеюсь, что внедрение платформы в медицину, науку и образование позволит разработать новые учебные программы и сократить сроки подготовки специалистов по направлениям "цитология" и "патоморфология"», — рассказала Евгения Кириченко.

Платформа уже проходит тестирование. Ученые планируют зарегистрировать разработку в Росреестре как медицинское изделие на базе программного обеспечения.