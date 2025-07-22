Найдено средство восстановления мозга после инсульта

Белки теплового шока (вырабатываются в организме при повышении температуры) HSP70 могут помочь в восстановлении нейронов после инсульта, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры анатомии и гистологии человека Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Геннадий Пьявченко.

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HSP70 участвуют во множестве молекулярных механизмов, напрямую влияющих на выживание нервных клеток. Например, они участвуют в регуляции воспалительных процессов и не дают запустить процессы упорядоченной гибели клетки, защищают белки на стадии их формирования и «помечают» испорченные белки специальными молекулярными знаками, с помощью которых клетка отправляет опасный мусор на утилизацию.

Ученые вывели линии мышей, у которых идет активная продукция белков теплового шока. Их скрещивали с другими линиями мышей, у которых развиваются состояния, моделирующие развитие бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера. Исследования показали, что потенциальными целями для терапии с использованием HSP70 могут стать практически любые состояния, связанные с появлением в клетке неправильно сформированных белков. В том числе ишемическом инсульте.