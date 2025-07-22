Ученые выяснили, как четырехдневная рабочая неделя влияет на здоровье

Новое масштабное исследование, проведенное учеными из Бостонского колледжа и 4 Day Week Foundation, подтвердило: сокращение рабочей недели до четырех дней без снижения зарплаты положительно влияет на психическое и физическое здоровье сотрудников. Люди, которых коснулся эксперимент, стали меньше выгорать, лучше спать, чаще заниматься спортом и были более довольны своей работой.

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Как провели исследование

В эксперименте приняли участие 2896 сотрудников из 141 компании в шести странах: США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Эти данные сравнивались с контрольной группой из 12 компаний, которые не переходили на четырехдневную рабочую неделю.

На протяжении шести месяцев сотрудники компаний, участвовавших в эксперименте, работали в среднем 34 часа в неделю (против 39 часов до этого), при этом сохраняли полную зарплату. Рабочие процессы были пересмотрены: компании сокращали необязательные встречи, избавлялись от рутинных задач, адаптировали графики. Формат при этом был гибким — где-то реально ввели четырехдневку, где-то перераспределили время иначе.

Что показали результаты

Участники эксперимента сообщили о следующих улучшениях:

выгорание снизилось;

удовлетворенность работой возросла;

психическое здоровье улучшилось;

физическое здоровье также показало небольшой, но статистически значимый рост;

качество сна улучшилось, а усталость уменьшилась;

люди стали чаще заниматься спортом и чувствовали большую способность справляться со своими обязанностями.

Ученые подчеркнули, что чем сильнее человек сократил свои часы работы, тем лучше он себя чувствовал. При этом улучшения наблюдались даже с учетом других факторов (например, поддержки на работе или качества сна), что говорит о важности самого факта сокращения времени работы.

«Даже если учесть множество факторов, меньшее количество рабочих часов все равно остается важнейшим предиктором благополучия — особенно в плане выгорания и удовлетворенности работой», — говорится в статье.

Пандемия COVID-19 заставила мир пересмотреть границы между работой и личной жизнью. После 2020 года разные страны начали активно тестировать четырехдневную неделю — Исландия, Испания, Бельгия, Япония и другие. Новое исследование стало одним из крупнейших и самых методологически продуманных среди подобных.

Доктор Дугал Сазерленд, клинический психолог и директор Umbrella Wellbeing в Новой Зеландии, отметил:

«Это исследование устанавливает новый стандарт. Оно показало, что за шесть месяцев благополучие сотрудников действительно улучшилось. Частично это объясняется ощущением большей продуктивности, улучшением сна и уровнем энергии».

Важно отметить, что перед началом эксперимента компании получили инструкции по тому, как улучшить внутренние процессы: сократить бесполезные совещания, пересмотреть нагрузку. Без такой подготовки эффекта могло бы не быть.

Ученые уверены: четырехдневная рабочая неделя может стать эффективным способом улучшения жизни людей — при условии, что компании подходят к ее внедрению осознанно и не просто «выжимают» в два раза больше результата за меньшее время.