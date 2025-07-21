Обнаружен неожиданный фактор ухудшения психического здоровья

Получить первый смартфон до 13 лет — значит войти в группу риска. Анализ данных более чем 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 24 лет по всему миру показал: те, кто получил первый телефон в 12 лет или раньше, чаще сообщают о суицидальных мыслях, агрессии, утрате чувства реальности, низкой самооценке и слабой эмоциональной устойчивости. Особенно заметна связь у девушек — она проявляется снижением уверенности в себе и устойчивости к стрессу. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Development and Capabilities.

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Анализ данных из проекта Global Mind Project показал, что около 40 процентов этой связи объясняется ранним доступом к соцсетям и последующим кибербуллингом, проблемами со сном и напряженными семейными отношениями. Чем младше возраст получения первого смартфона, тем ниже общий индекс психического здоровья во взрослом возрасте.

Масштабы возможного вреда требуют предосторожностей, аналогичных ограничениям на табак и алкоголь: введения цифровой грамотности в школы, контроля за возрастом пользователей и постепенного доступа к гаджетам.

Смартфоны не единственная угроза для психического здоровья, но игнорировать выявленные закономерности опасно: чем раньше ребенок начинает жить в цифровой среде, тем сильнее риски, которые он несет с собой во взрослую жизнь.

Ранее ученые доказали, что сокращение времени, проведенного онлайн, положительно влияет на когнитивные функции и эмоциональное состояние. Временный отказ от социальных сетей улучшал качество сна, снижал уровень тревожности и помогал восстанавливать способность к сосредоточению.