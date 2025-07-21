Биологи из США продвинулись в борьбе с ДЦП

Молекулярные биологи из США и Франции разработали и проверили на мышах прототип генной терапии, которая подавляет развитие альтернирующей гемиплегии, одной из редких форм детского церебрального паралича (ДЦП), связанной с появлением мутаций в гене ATP1A3. Об этом сообщила пресс-служба Института Брода.

"Мы разработали платформу, которая позволяет параллельным образом корректировать большее число мутаций. До этих опытов у нас не было даже отдаленного представления о том, сможем ли мы подавить развитие альтернирующей гемиплегии уже после рождения ребенка. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что мы сможем это сделать", - пояснил научный сотрудник Института Брода (США) Александр Соуза, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Как отмечают ученые, альтернирующая гемиплегия в 70% случаев развивается в результате появления мутаций в гене ATP1A3, отвечающем за поддержание баланса ионов натрия и калия в нервных клетках. Ученые предположили, что исправление этих мутаций может вернуть в норму работу нейронов и защитить пациентов от развития частичного паралича, эпилепсии и прочих характерных нарушений в работе центральной нервной системы.

Разработка подобной терапии осложнялась в прошлом тем, что у носителей альтернирующей гемиплегии встречается как минимум пять различных "точечных" мутаций в гене ATP1A3, каждая из которых требует разной стратегии корректировки.

Исследователям удалось обойти эту проблему при помощи созданного ими подхода, который не заменяет мутировавшие участки ДНК, а химически превращает их в корректные наборы "букв"-нуклеотидов.

Ученые создали такую вариацию "корректора" ДНК, которая одновременно распознает и исправляет все пять часто встречающихся мутаций в гене ATP1A3. Проверив работу данного прототипа генной терапии на культурах клеток, исследователи "упаковали" его в ретровирус AAV9 и ввели его частицы в мозг детенышей мышей, страдавших от альтернирующей гемиплегии.

Последующие наблюдения показали, что генная терапия примерно вдвое продлила жизнь мышам с разными вариациями мутаций в гене ATP1A3, а также в значительной степени подавила или полностью ликвидировала приступы паралича, эпилепсии и прочих проявлений альтернирующей гемиплегии. Биологи надеются, что разработанная ими терапия будет действовать схожим образом на детей с данной болезнью. Ученые планируют проверить это в ближайшее время с участием добровольцев.

О болезни

Альтернирующая гемиплегия представляет одну из редких вариаций ДЦП, у носителей которой периодически возникают длительные приступы, в ходе которых отнимается или правая, или левая сторона тела. Признаки развития альтернирующей гемиплегии обычно выявляются у носителей этой болезни в первые полтора года жизни, причем данное заболевание в половине случаев также сопровождается эпилепсией.