В Китае немых пациентов научили общаться силой мысли

Китайские исследователи совершили значительный прогресс, вселив новую надежду в тех, кто лишился дара речи, на восстановление коммуникации. Это стало возможным благодаря имплантации особого микрочипа в мозг, о чем сообщает издание News, ссылаясь на разработки шанхайской компании INSIDE.

© runews24.ru

Китайские специалисты в области нейронаук и медицины добились впечатляющих результатов в создании интерфейса "мозг-компьютер" (ИМК), позволяющего участникам эксперимента "мысленно" произносить сложные китайские выражения.

Эта технология, находящаяся на стадии клинических испытаний, открывает перспективы для пациентов, страдающих от последствий инсульта и других заболеваний, приведших к потере речи.

Ученые из стартапа INSIDE в Шанхае и больницы Хуашань при Фуданьском университете внедрили электроды в мозг пациентов, страдающих эпилепсией.

После 100 минут обучения специально разработанная интеллектуальная система смогла оперативно интерпретировать мозговую активность, связанную с произношением 54 китайских иероглифов.

Анализ этих символов позволил системе с высокой точностью распознавать смысл 1951 часто используемого слова и формировать полноценные китайские предложения менее чем за полсекунды, практически без ограничений по объему.