Найден способ снизить токсичное действие мышьяка

Наночастицы серебра понижают токсическое воздействие мышьяка на лимфоциты человека, выяснили сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Лабораторные испытания проводились на клеточной линии лимфоцитов человека с помощью разработанного ТПУ ранее препарата на основе серебра. Лимфоциты - тип лейкоцитов (белых кровяных клеток), отвечающих за поддержание иммунитета. В своем исследовании ученые оценили влияние наночастиц серебра на внешние повреждения клеток (цитотоксичность) и целостность их ДНК (генотоксичность), вызванную арсенитом натрия - наиболее токсичной химической формой мышьяка.

"После обработки клеточной линии [разработанным] препаратом <…> мы наблюдаем повышение индекса ядерного деления и значительное снижение биомаркеров генотоксичности. Эти результаты подтверждают, что наночастицы серебра не только уменьшают цитотоксическое повреждение, но и снижают хромосомную нестабильность и ядерные аномалии, связанные с генотоксическим стрессом", - приводятся слова соавтора исследования, профессора ТПУ Алексея Пестрякова.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования разработанного препарата в качестве защитного средства после взаимодействия с генотоксическими соединениями. Новый этап исследований будет посвящен изучению взаимодействия арсенита натрия и наночастиц серебра на уровне клетки. Ученые планируют детально рассмотреть эти процессы с точки зрения физики и химии.

В исследованиях принимали участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха, Автономного университета Нижней Калифорнии (Мексика), Автономного университета Гвадалахары (Мексика), Национального автономного университета Мексики и новосибирской компании "Вектор-Вита". Результаты исследования опубликованы в журнале Toxics (Q1, IF: 4.1).