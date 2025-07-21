Ожирение у детей научились прогнозировать задолго до появления симптомов

Международная команда ученых разработала генетический тест, который позволяет определить риск ожирения у человека еще в возрасте пяти лет. Он опирается на мелкие вариации в ДНК, влияющие на риск набора веса. Точность теста в два раза выше, чем у всех предыдущих. Новая разработка позволит улучшить лечение ожирения и прогнозировать его в клинических условиях. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Сегодня почти каждый третий человек в мире страдает от лишнего веса. По оценкам, к 2035 году ожирением будут страдать более половины населения планеты. Традиционные способы лечения — диеты, спорт, лекарства и операции — не смогут справиться с этой проблемой.

Международная команда ученых решила выяснить, можно ли спрогнозировать ожирение заранее. Для этого они собрали данные более 5 миллионов человек по всему миру и разработали генетический тест polygenic risk score (PGS), учитывающий влияние множества мелких вариаций в ДНК на риск набора веса.

Чтобы проверить эффективность методики, ученые протестировали ее на данных более чем 500 тысяч человек. Оказалось, что их тест в два раза эффективнее и точнее предыдущих. Он позволяет предсказать ожирение задолго до того, как вес начинает выходить за рамки нормы — вплоть до пятилетнего возраста.

Кроме того, исследователи обнаружили, что люди с высоким генетическим риском ожирения сильнее реагируют на вмешательства в их образ жизни — например, легче теряют вес при диете или увеличении физической активности. Однако после завершения программы такие пациенты быстрее возвращаются к прежнему весу.

При этом у нового теста есть и ограничения: лучше всего он работает для людей с европейским происхождением и пока не так точно прогнозирует ожирение у людей африканского происхождения. В будущем ученые планируют улучшить тестирование и расширить его применение до клинических условий.