Спрогнозирована гибель миллионов людей от супербактерий к 2050 году

Разработанные учеными модели показывают, что к 2050 году супербактерии могут убивать миллионы людей и стоить 2 трлн долларов в год. Исследование бремени устойчивости к антибиотикам в 122 странах предсказывает тяжелые экономические последствия и последствия для здоровья.

Моделирование показывает, что супербактерии могут привести к гибели миллионов людей по всему миру и стоить мировой экономике чуть менее 2 трлн долларов в год к 2050 году, пишет The Guardian.

Исследование, финансируемое правительством Великобритании, показывает, что без согласованных действий рост уровня устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) может привести к ежегодным потерям глобального ВВП в размере 1,7 трлн долларов в течение следующей четверти века.

Как отмечает The Guardian, исследование, проведенное аналитиками глобального развития, показало, что экономики США, Великобритании и ЕС пострадают в наибольшей степени, что вызвало обвинения в том, что недавнее резкое сокращение помощи обречено на провал.

В четверг правительство Великобритании объявило, что сокращает финансирование фонда Флеминга, который борется с УПП в странах с низким и средним уровнем дохода, в рамках более масштабного сокращения помощи. Администрация Трампа подтвердила сокращение бюджета внешней помощи на 9 миллиардов долларов, в то время как ряд европейских стран также сократили расходы на зарубежную помощь.

Энтони Макдоннелл, ведущий автор исследования, отмечает:

“Когда мы проводили наше исследование экономических последствий устойчивости к противомикробным препаратам, предполагалось, что показатели устойчивости будут продолжать соответствовать историческим тенденциям. Однако внезапное сокращение официальной помощи в целях развития со стороны США, которые сократили свои расходы на помощь примерно на 80%; Великобритании, которая объявила о сокращении помощи с 0,5% до 0,3% от валового национального дохода; и существенные сокращения со стороны Франции, Германии и других стран могут усилить сопротивление в соответствии с самым пессимистичным сценарием нашего исследования. Даже страны, которым удалось удержать уровень УПП под контролем, не могут позволить себе успокаиваться на достигнутом. Если программы УПП не будут защищены от сокращения помощи, уровень резистентности по всему миру, вероятно, будет расти темпами, соответствующими наиболее пострадавшим странам”.

“Это приведет к тому, что во всем мире умрут еще миллионы людей, в том числе в странах "Большой семерки", – предупреждает Макдоннелл. – Инвестиции в лечение бактериальных инфекций сейчас спасут жизни и принесут миллиарды долгосрочных экономических выгод”.

Исследователи подсчитали экономическое бремя устойчивости к антибиотикам для 122 стран и спрогнозировали, что при этом самом пессимистичном сценарии к 2050 году потери ВВП Китая могут составить чуть менее 722 миллиардов долларов в год, США - 295,7 миллиарда долларов, ЕС - 187 миллиардов долларов, Японии - 65,7 миллиарда долларов и Великобритании – $58,6 млрд.

По данным Института показателей и оценки состояния здоровья (IHME), к 2050 году смертность от УПП, как ожидается, увеличится на 60%, при этом только в США и 184 000 человек в Великобритании, по прогнозам, будут ежегодно умирать от бактерий, устойчивых к антибиотикам, в то время как многие серьезно заболеют от бактерий, устойчивых к лекарствам также ожидается скачок.

Супербактерии увеличивают число госпитализаций и приводят к более длительному и интенсивному пребыванию в стационаре, более дорогостоящему лечению второй линией и более сложному уходу, а это означает, что лечение резистентных инфекций обходится примерно в два раза дороже, чем тех, при которых эффективны антибиотики.

По оценкам исследования, глобальные расходы здравоохранения на лечение УПП могут увеличиваться чуть менее чем на 176 млрд долларов в год, в то время как в Великобритании они вырастут с 900 млн долларов до 3,7 млрд долларов, а в США - с 15,5 млрд долларов до чуть менее 57 млрд долларов.

Исследование показало, что более высокий уровень устойчивых насекомых также приведет к сокращению численности рабочей силы в Великобритании, ЕС и США на 0,8%, 0,6% и 0,4% соответственно.

Но если страны будут больше инвестировать в борьбу с супербактериями – расширяя доступ к новым антибиотикам и высококачественному лечению этих инфекций, - экономика США будет расти на 156,2 млрд долларов в год, а Великобритании – на 12 млрд долларов к 2050 году.

Комментируя полученные результаты, доктор Мохсен Нагави, профессор кафедры показателей здоровья в IHME, отмечает:

“Сегодня угроза УПП возрастает, и без немедленных действий всех заинтересованных сторон лекарства, к которым у нас сейчас есть доступ, могут перестать работать, что потенциально может привести к тому, что простая инфекция станет смертельной”.

Это потребует изменений в политике правительств США, Европы и Великобритании, разработки новых лекарств и обеспечения того, чтобы все понимали, что антибиотики неэффективны против вирусов, добавил он.