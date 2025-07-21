Ученые выяснили, какие люди наиболее привлекательны для комаров

Новосибирские ученые рассказали, почему одних людей комары кусают чаще, чем других.

По данным исследователей, около 20 процентов людей считаются более привлекательными для кровососов.

"Каждый антропофильный вид при поиске человека реагирует на определенный набор летучих химических веществ, - рассказывает научный сотрудник лаборатории патологии насекомых Института систематики и экологии животных СО РАН Ольга Белевич. - Например, для вида Aedes aegypti, привлекательными могут быть более 270 веществ из 300, полученных от человека".

А вот для комаров вида Aedes albopictus запах обладателей первой группы крови более привлекателен, чем людей с другой группой.

Ученые считают, что при поиске прокормителя комары анализируют целый комплекс факторов, и в зависимости от условий, ведущий фактор меняется.

"Кожа каждого человека выделяет химические вещества, совокупность которых создает индивидуальный запах, и на него реагируют комары, - сообщает официальное издание СОН РАН "Наука в Сибири." - Состав запаха зависит от кожной микрофлоры, которая, в свою очередь, определяется тем, какой бытовой химией человек пользуется, что трогает, что ест, а также особенностями самой кожи, которые зависят от генов."

Один из лидирующих факторов привлекательности - выдыхаемый углекислый газ. Если человек выполняет тяжелую физическую работу или занимается спортом, он начинает выдыхать больше углекислого газа, что приманивает кровососов.

Комары также отдают предпочтения сладкоежкам и больным сахарным диабетом. Ведь в их крови содержится больше молочной кислоты. Выпитый алкоголь тоже является положительным сигналом для насекомых. Он ускоряет кровообращение и повышает температуру тела.

Интересный факт: комары не различают однояйцевых близнецов, а вот разнояйцевых различают и кусают с разной активностью.