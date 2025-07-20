Найден способ заставить «уставшие» иммунные клетки бороться с раком

Ученые из Института Ван Анделя обнаружили молекулу, которая мешает иммунной системе эффективно бороться с раком. Речь идет о PTGIR — рецепторе, способном ослаблять активность Т-клеток, ключевых участников иммунного ответа. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology (NatIm).

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Т-клетки — это разновидность белых кровяных телец, чья задача — распознавать и уничтожать зараженные или злокачественные клетки. Однако в условиях продолжительной борьбы с опухолью они могут «истощаться», теряя способность атаковать. Исследователи установили, что именно PTGIR способствует этому истощению: когда его активность повышается, Т-клетки хуже выделяют противоопухолевые вещества и становятся менее эффективными.

В отличие от уже известных иммунных контрольных точек, которые основаны на взаимодействии белков, PTGIR активируется липидной молекулой — простациклином. Этот жироподобный сигнал часто в избытке содержится в опухолевой среде, что делает PTGIR особенно активным именно там, где он мешает больше всего.

Руководитель исследования Рассел Джонс объясняет, что за активацией PTGIR стоит другой белок — NRF2. Он словно «нажимает на тормоз» иммунной системы, не давая Т-клеткам выполнять свою работу. Если этот механизм удастся заблокировать, иммунный ответ можно будет «разбудить» и направить против опухоли.

По словам первого автора статьи Майкла Дахаби, открытие PTGIR может изменить подход к иммунотерапии. Этот путь может быть особенно полезен для пациентов, у которых рак не реагирует на существующие методы лечения. Предполагается, что блокаторы PTGIR могут стать новым типом противоопухолевых препаратов или использоваться в составе комбинированной терапии.